اللجنة الأولمبية تشكو ثروت سويلم لاتحاد الكرة (مستند)

أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب خطابا رسميا لاتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة لشكوى ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية بشأن تصريحاته الأخيرة في أزمة اللجنة مع رئيس الزمالك.









وأكدت اللجنة اعتراضها الكامل على تصريحات ثروت سويلم في جريدة المصري اليوم والتي تحدث فيها عن أن اللجنة تدخل صراعات رئيسها الشخصية في أزمة الزمالك وأبدت اعتراضها على تلك التصريحات.









وطالبت اللجنة، رئيس اتحاد الكرة بضرورة محاسبة المدير التنفيذي على تصريحاته وخلطه بين عمله في الجبلاية ومنصبه في البرلمان.







