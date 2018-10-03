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الأهلي يفرض حظراً إعلامياً على لاعبي الفريق

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:15 ص
الأهلي يفرض حظراً إعلامياً على لاعبي الفريق
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أحمد جمال وعلي نبوي
 
قرر محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة فرض حظرًا إعلاميًا كاملًا على لاعبي الأهلي وعدم التحدث مع كافة وسائل الإعلام لحين الإنتهاء من مباراة العودة أمام وفاق سطيف في الدور قبل النهائي بدوري رابطة الأبطال والمحدد لها ٢٢ أكتوبر الجاري في الجزائر.


وأضاف أن فريقه أغلق ملف البطولة الإفريقية بشكل مؤقت ويبدأ الاستعداد الفوري لمباراة الاتحاد في الدوري والمحدد لها ٧ أكتوبر الحالي.


وأشار إلى أن الجهاز الطبي يقع عليه عبئ كبير خلال هذه الفترة وبذل أقصى جهد لعلاج اللاعبين المصابين أمثال حسام عاشور وصلاح محسن وعلي معلول ومن قبلهم السولية وسعد سمير ونجيب وذلك للحاجة لجهودهم في المرحلة القادمة.


وأكد يوسف على ثقته الكاملة في لاعبيه لتجاوز المطبات الصعبة في هذه الفترة الحاسمة خاصةً في المشوار الإفريقي وتحقيق اللقب الغالي والعودة للمشاركة في بطولة العالم للأندية بإذن الله.

المزيد عن: وفاق سطيف محمد يوسف دوري أبطال أفريقيا الاهلي الأهلي
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