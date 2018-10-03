الأهلي: لم يحدث شيء من إكرامي يستدعي الإيقاف ولكن!

علق محمد يوسف المدرب العام في الاهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، على عقوبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، يايقاف شريف اكرامي مارس الاحمر مباراتين، بسبب ازمة بينه وبين عاملي الاسعاف في لقاء حوريا الغيني بذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.









وقال يوسف في تصريحات لبرنامج " الماتش " الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، انه لم ير اي تجاوز من اكرامي تستدعي ايقافه، متعجبا من صدور العقوبة يوم 30 سبتمبر الماضي قبل مباراة وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال.









وواصل انه مباراة حوريا كانت يوم 14 سبتمبر الماضي، وبالتالي المتوقع صدور العقوبة في وقت قريب من هذا التوقيت، لكن الاهلي لعب المباراتين دون وجود ازمة قبل ان يفاجأ بالعقوبة.









وواصل ان الاهلي سيمتثل للقرار، لكن شريف اكرامي لم يرتكب اي فعل خاطيء يستوجب العقوبة.



