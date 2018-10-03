"حماية المستهلك" تكشف آليات إبلاغ المواطنين عن شكواهم



وأشار "أنور" خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك آلية جديدة للشكوى وهي التقدم لأي مكتب بريد وطلب استمارة لتقديم شكوى إلى الجهاز، وهى خدمة مجانية.



وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلك بالفاتورة حيث أنه بموجب الفاتورة يضمن المستهلك حقه.



قال محمد أنور، مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز طرح عدة وسائل تمكن المواطن من الإبلاغ عن أي شكوى، كتخصيص رقم هاتفي 01281661880، والخط الساخن 19185، أو الصحفة الرسمية للجهاز، بالغضافة إلى وجود تطبيق للجهاز على الهاتف المحمول.