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سوبارو تعمل على سيارة "رياضية" بمحرك وسطي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:01 م
سوبارو تعمل على سيارة رياضية بمحرك وسطي
سوبارو
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نشرت مجلة سيارات يابانية هذا الأسبوع تقرير حول عمل سوبارو على تطوير سيارة بمحرك وسطي.

سابقاً في 2016 ظهرت شائعة أن سوبارو تعمل على منافسة لبورش 718 ستزود بمحرك 1.6 لتر ينتج 330 حصان، أما المعلومات الأخيرة فتقول أنها ستأتي بنظام هجين دون التحدث عن الأحصنة أو الأداء، وتضيف المجلة أن السيارة ستحصل على نظام توجيه عزم نشط لأفضل تحكم بالعزم القادم من المحركات، كما ستمتاز السيارة بأداء سلس ومذهل.

مع وجود شائعة سابقة منذ سنوات نفتها سوبارو فإن تإكيد الشائعة الجديدة صعب، مع ذلك نتوقع أن سوبارو لن تتأخر عن إنتاج السيارة إذا وجدت أنها ستحصل على حصة سوقية في فئة ذات عدد قليل للغاية من المنافسات.
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