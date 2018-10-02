"تغيير الحياة من الفشل إلى النجاح" أولى ندوات الموسم الثقافي بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

نظمت كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة أولى ندوات موسمها الثقافي بندوة " تغيير الحياة من الفشل إلى النجاح" حاضر فيها دكتور هشام عبد الحميد، وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الثانية عشرة ظهرًا بمسرح الكلية؛ بحضور دكتورة عزة أحمد هيكل عميد الكلية ورئيس لجنة الفنون والثقافة بحزب الوفد، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية.

وناقشت الندوة مع طلاب وطالبات الكلية كيفية التغلب على الفشل، والعودة للحياة، كما تطرقت أيضًا حول ضرورة الصراحة والتسامح مع النفس، وكيفية التخلص من العادات السيئة وتغيير التفكير السلبي إلى إيجابي والتغلب على القلق والتخلص من الخوف وإعادة ترتيب الحياة لتكوين رؤية جديدة للمستقبل، وأهمية إعداد خطة واقعية له؛ لتحقيق الأحلام عن طريق الإنجازات الصغيرة؛ لأن النجاح نمط الحياة.

فيما أكدت للطلاب دكتوره عزة هيكل أن النجاح هو 1% إلهام، و99% عمل، فالنجاح يأتي من العمل الدؤوب المستمر، والسعي، والإصرار، وهو يحمل في طياته الانضباط الشديد، فليس كل عمل يجعل الإنسان ناجحاً ويرتقي بصاحبه في هذه الحياة، بل العمل الدؤوب الذي يأتي من نفس قوية وإرادة فتية، لذلك فمن أراد أن يحقق النجاح عليه بالاجتهاد، فكل مرحلة نجاح هي إذن بالوصول إلى النجاح الكامل.

وتم فتح باب المشاركة للطلاب في حوار مفتوح مع المحاضر للمناقشة، وقامت دكتوره عزة أحمد هيكل نهاية الندوة بتكريم دكتور هشام عبد الحميد بدرع الأكاديمية.