"نيويورك تايمز": ترامب ساعد والديه على التهرب من الضرائب

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارك في مخالفات ضريبية شملت حالات احتيال ساعد خلالها هو وأشقاؤه والديهم على التهرب من الضرائب.







واستشهدت الصحيفة في ذلك بأكثر من 200 إقرار ضريبي حصلت عليها.







وأظهر تحقيق الصحيفة الذي أجرته بناء على "مجموعة هائلة" من الإقرارات الضريبية السرية والسجلات المالية أن ترامب حصل من نشاط والده العقاري على ما يساوي اليوم ما لا يقل عن 413 مليون دولار.