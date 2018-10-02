عهد التميمي تصرح من تونس: "كما قال جيفارا أينما وجد الظلم فذاك موطني" (فيديو)
الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:59 ممروى الجلاصي
أكدت الأسيرة الفلسطينية المحرّرة عهد التميمي، بأنها تأمن بأن التغيير يأتي من الشعوب الموحدة و الآمنة بالتغيير، مشيرة في الآن ذاته إلى دور الشعوب في الضغط على حكوماتها بغاية التدخل بالقضية الفلسطينية.
و طالبت التميمي، أحرار العالم بالإتحاد من أجل تحرير فلسطين و من أجل إنهاء الظلم بالعالم أسره، مستحضرة القولة الشهير للثوري الكوبي 'تشي جيفارا'، الذي قال "أينما وجد الظلم فذاك موطني".
و في ذات الإطار، شددت عهد على مقاومة الفلسيطنيين من أجل كل مظاليم العالم، و ليس من أجل القضية الفلسطينية و حسب، كما أدلت به.
و تابعت 'أيقونة فلسطين' تصريحاتها، قائلة: "إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية فالأجدر بنا أن نغير المدافعين لا أن نغير القضية"، لتتعالى أصوات الحاضرين بمقر إتحاد الشغل بالعاصمة بالشعارات التالية، "فلسطين عربية".. "بالروح بالدم نفديك فلسطين".
و للإشارة، فإن الإتحاد العام التونسي للشغل كان قد استقبل عصر اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، الأسيرة الفلسطينية المحرّرة عهد التميمي رفقة أفراد عائلتها.