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عهد التميمي تصرح من تونس: "كما قال جيفارا أينما وجد الظلم فذاك موطني" (فيديو)‬

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:59 م
عهد التميمي تصرح من تونس: كما قال جيفارا أينما وجد الظلم فذاك موطني (فيديو)‬
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مروى الجلاصي
 

أكدت الأسيرة الفلسطينية المحرّرة عهد التميمي، بأنها تأمن بأن التغيير يأتي من الشعوب الموحدة و الآمنة بالتغيير، مشيرة في الآن ذاته إلى دور الشعوب في الضغط  على حكوماتها بغاية التدخل بالقضية الفلسطينية.

و طالبت التميمي، أحرار العالم بالإتحاد من أجل تحرير فلسطين و من أجل إنهاء الظلم بالعالم أسره، مستحضرة القولة الشهير للثوري الكوبي 'تشي جيفارا'، الذي قال "أينما وجد الظلم فذاك موطني".

و في ذات الإطار، شددت عهد على مقاومة الفلسيطنيين من أجل كل مظاليم العالم، و ليس من أجل القضية الفلسطينية و حسب، كما أدلت به.

و تابعت 'أيقونة فلسطين' تصريحاتها، قائلة: "إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية فالأجدر بنا أن نغير المدافعين لا أن نغير القضية"، لتتعالى أصوات الحاضرين بمقر إتحاد الشغل بالعاصمة بالشعارات التالية، "فلسطين عربية".. "بالروح بالدم نفديك فلسطين".

و للإشارة، فإن الإتحاد العام التونسي للشغل كان قد استقبل عصر اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، الأسيرة الفلسطينية المحرّرة عهد التميمي رفقة أفراد عائلتها.

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