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روما يقسو على بلزن بخماسية في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:57 م
روما يقسو على بلزن بخماسية في دوري أبطال أوروبا
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منى العوضي
 

حقق روما الإيطالي فوزًا عريضًا على بلزن التشيكي بخمسة أهداف دون رد، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل دجيكو هدفين في شباك بلزن خلال الدقائق "3- 40" وأضاف أونديز الثالث بالدقيقة 64 ومن ثم كلويفرت يسجل الرابع خلال الدقيقة 73، ويضيف دجيكو الخامس في الثواني الأخيرة.

وبهذه النتيجة؛ يحتل فريق روما المركز الثاني برصيد 3 نقاط في مجموعته التي تضم ريال مدريد وسسكا موسكو وبلزن التشيكي.
المزيد عن: فيكتوريا بلزن ريال مدريد وسسكا موسكو ريال مدريد روما دوري الأبطال
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