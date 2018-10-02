الأهلي يفوز على وفاق سطيف بثنائية ويضع قدما في نهائي دوري الأبطال

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز غالي على نظيره وفاق سطيف الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأيمن أشرف وساليف كوليبالي وفتحي ومعلول في الدفاع، وهشام محمد وحسام عاشور وأحمد حمودي ووليد سليمان وإسلام محارب في الوسط، وأزارو في الهجوم.





وسيطر الأهلي على الـ15 دقيقة الأولى، وأهدر حمودي فرصة خطيرة في الدقيقة 3 من عمر اللقاء.

وسجل وليد سليمان هدف الأهلي في الدقيقة 22 من عمر اللقاء من ضربة رأسية قوية.

وأحرز إسلام محارب الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 41 .

وفي الشوط الثاني أهدر وليد أزارو أكثر من 3 أهداف مؤكدة للمارد الأحمر، وتكفل القائم بالتصدى لهدف مؤكد للأهلي.





وألغى حكم اللقاء هدفين للأهلي بداعي التسلل في مباراة اليوم.