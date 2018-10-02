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سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 2/10/2018

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:49 م
سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 2/10/2018
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
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