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أحمد سمير: مايحدث الآن بمجال الصحة والتعليم شئ مبشر بالخير (فيديو)

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:50 م
أحمد سمير: مايحدث الآن بمجال الصحة والتعليم شئ مبشر بالخير (فيديو)
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رقية جمال
 
قال الإعلامي أحمد سمير، إن مايتم إنجازه في مجال الصحة والمسح الطبي الشامل لمرضي فيرس سي، ومنظومة التعليم الجديدة، ملفين عجز جميع الخبراء عن التعامل معهما بطريقة جذرية تحقق آمال وطموحات المصريين.

وأضاف "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن المصريين كانوا يريدوا حدود آدمية ومنظومة تعليم جيدة، ولأول مرة نشعر بشئ مبشر بالخير في هذان الملفان.

وتابع، إن هذا لم يكن يتحقق دون وجود رؤية كأحد أهم عوامل النجاح، مع التنسيق وحسن إدارة الإمكانيات المتاحة؛ لتعظيم الإستفادة منها، وهذا ظهر واضحًا في التعامل مع الحالات الطبية الحرجة.
المزيد عن: الصحة التوك شو الإعلامي أحمد سمير اخبار مصر
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