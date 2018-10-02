الاحتفال بذكرى ميلاد "غاندي" واليوم العالمي للاعنف بالهناجر (صور)

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدائم وزير الثقافة، استضاف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفال سفارة الهند بمرور 150 عاما علي ميلاد "المهاتما غاندي" اليوم الثلاثاء بمركز الهناجر للفنون.

بحضور راهول كولشريشت سفير الهند بالقاهرة، والسفير خالد ثروت مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية، والسفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والفنان محمد دسوقي مدير مركز الهناجر للفنون، وعدد من الدبلوماسيين الأجانب.

فى البداية تعاقبت كلمات من السفير الهندي والسفير خالد ثروت والسفير محمد حجازي والدكتورة هبة يوسف، أكدوا جميعهم فيها على أهمية هذه الذكرى، حيث أنها تجمع بين مرور 150 عاما علي ميلاد المهاتما "غاندي" واليوم العالمي للاعنف، وأشاروا إلي أفكار ومبادئ غاندي السلمية وأن عالمنا اليوم أحوج من أي وقت مضي الي تلك المبادئ التي حارب ودافع عنها غاندى لنبذ العنف ونشر التآخي بين الأديان، ونشر مشاعر الحب والوئام بين طوائف الأمة الهنديةً بل وامتد تأثير تعاليمه ومبادئه الي مختلف بلدان العالم .

وعرض فيديو كليب للمطربة ريم عزت باللغة الهندية وهي الأغنية المفضلة للمهاتما وتتكلم عن صفات آلرجل الصالح والأغنية دمجت بين اللغة الهندية والمعالم الأثرية المصرية، وهذا بناء على طلب دولة الهند لتعبر عن جمال الطابع المصري وتكون هديه من مصر للعالم، وعقب ذلك عرض فيلم عن أهم الأقوال المأثورة لغاندي .

واختتمت الفعالية بافتتاح معرض للوحات بعنوان"حياتي .. رسالتي" ضم مجموعة من الصور التي تؤرخ لحياة "غاندي" منذ طفولته مرورا بفترة الكفاح ووصولا إلى استقلال الهند، كما ضم المعرض مجموعة من لوحات أعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير، الذين أعربوا عن سعادتم بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تؤرخ لأحد أهم ناشري السلام حتي الآن "المهاتما غاندي".