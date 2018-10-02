السجيني: "مع إعادة بث جلسات البرلمان على الهواء لهذا السبب"

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والأمين العام لائتلاف دعم مصر، إنه مع إعادة إذاعة جلسات البرلمان مرة أخرى على الهواء، لأن المنع يؤدي إلى إشكالية كبيرة.





وتابع "السجيني"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن جلسات البرلمان ليست سرية وتذاع مسجلة، وقاعات المجلس مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين.



