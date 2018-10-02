ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو الليثي يعلن إطلاق خدمة إخبارية جديدة بقنوات "النهار"

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:43 م
عمرو الليثي يعلن إطلاق خدمة إخبارية جديدة بقنوات النهار
عمرو الليثي
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

أكد الإعلامي د. عمرو الليثى رئيس شبكة قنوات النهار، أنه سيتم إطلاق خدمة إخبارية جديدة بقنوات النهار في السادس من أكتوبر الجارى، وتأتى هذه الخدمة فى اطار تطوير شبكة قنوات النهار وتزامناً مع عيد النصر والاحتفال بنصر أكتوبر، وبمشاركة نخبة من المع المذيعين على مدار الساعة وهم مروة الشبراوي - داليا ابو عميرة - امنية الخولي - باسم ابو العينين.

 

وأشار "الليثي" الى ان الخدمة الإخبارية تتضمن باقة متنوعة ومتميزة من خلال النشرات الإخبارية لعرض احدث الأخبار كل ساعة بصورة تتناسب مع تطور الأحداث فى كافة المجالات من خلال أكبر شبكة مراسلين فى شتى محافظات مصر، بالإضافة الى غرفة إخبارية تتضمن كافة التجهيزات التقنية والبشرية لمواكبة الأحداث بصورة فائقة الجودة.

 

وأوضح ان الخدمة الإخبارية الجديدة ستضع المشاهد لحظة بلحظة فى بؤرة الأحداث وسيتابع كل ما هو جديد من أخبار عاجلة فى كافة الأحداث السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، بالإضافة إلى التواصل مع المشاهدين ونقل مقترحاتهم وشكاويهم والتواصل مع  إلى المسئولين لحلها.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
2
x
17:30
1
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
2
x
18:55
0
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
1
x
18:55
2
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
0
x
21:00
2
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
1
x
21:00
1
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
0
x
21:00
0
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
2
x
21:00
2
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
1
x
21:00
0
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
4
x
21:00
0
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
1
x
17:15
0
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
1
x
18:00
0
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
2
x
21:00
0
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 11:22:12 PM