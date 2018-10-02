عمرو الليثي يعلن إطلاق خدمة إخبارية جديدة بقنوات "النهار"

أكد الإعلامي د. عمرو الليثى رئيس شبكة قنوات النهار، أنه سيتم إطلاق خدمة إخبارية جديدة بقنوات النهار في السادس من أكتوبر الجارى، وتأتى هذه الخدمة فى اطار تطوير شبكة قنوات النهار وتزامناً مع عيد النصر والاحتفال بنصر أكتوبر، وبمشاركة نخبة من المع المذيعين على مدار الساعة وهم مروة الشبراوي - داليا ابو عميرة - امنية الخولي - باسم ابو العينين.

وأشار "الليثي" الى ان الخدمة الإخبارية تتضمن باقة متنوعة ومتميزة من خلال النشرات الإخبارية لعرض احدث الأخبار كل ساعة بصورة تتناسب مع تطور الأحداث فى كافة المجالات من خلال أكبر شبكة مراسلين فى شتى محافظات مصر، بالإضافة الى غرفة إخبارية تتضمن كافة التجهيزات التقنية والبشرية لمواكبة الأحداث بصورة فائقة الجودة.

وأوضح ان الخدمة الإخبارية الجديدة ستضع المشاهد لحظة بلحظة فى بؤرة الأحداث وسيتابع كل ما هو جديد من أخبار عاجلة فى كافة الأحداث السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، بالإضافة إلى التواصل مع المشاهدين ونقل مقترحاتهم وشكاويهم والتواصل مع إلى المسئولين لحلها.