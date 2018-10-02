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الفلسطينية عهد التميمي: أرفض إعادة الوثوق بالمؤسسات الدولية و بالدول (فيديو)‬

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:40 م
الفلسطينية عهد التميمي: أرفض إعادة الوثوق بالمؤسسات الدولية و بالدول (فيديو)‬
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مروى الجلاصي
 

أفادت الأسيرة الفلسطينية المحرّرة عهد التميمي اليوم بتونس العاصمة، بأن الجيل الجديد من الفلسطينين سيغير طريقة نضاله من أجل تحرير كامل فلسطين، مشيرة إلى استحالة التنازل عن أي شبر من أرضهم لأي كان، كما ورد على لسانها.

و أضافت عهد، بأنها ترفض معاودة الوثوق بالمؤسسات الدولية و بالدول، مؤكدة على مواصلة شباب فلسطين النضال خلفا للجيل الذي سبقهم.

و قد جاءت تصريحات 'أيقونة فلسطين'، على هامش إستقبلها من الإتحاد العام التونسي للشغل عصر اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 بمقره في العاصمة.
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