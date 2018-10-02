رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن لقاء وزير الدفاع بالنواب: بادرة طيبة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن لقاء أعضاء مجلس النواب بوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي جاء نتيجة توجيه دعوة من القوات المسلحة للتواصل حول الأوضاع بشكل عام، وعرض إنجازات القوات المسلحة، خاصة في المشروعات القومية.



