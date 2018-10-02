رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن لقاء وزير الدفاع بالنواب: بادرة طيبة
الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:41 مكساب أحمد
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن لقاء أعضاء مجلس النواب بوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي جاء نتيجة توجيه دعوة من القوات المسلحة للتواصل حول الأوضاع بشكل عام، وعرض إنجازات القوات المسلحة، خاصة في المشروعات القومية.
وتابع " السجيني"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن هذا اللقاء برتوكولي وعادة، ولا يوجد ما يلزم وزير الدفاع بالقيام به، لافتَا إلى أن هذا اللقاء بادرة طيبة، ويأتي في إطار احتفال الدولة بعيد نصر أكتوبر.