مفتي الجمهورية يهنئ مجلس النواب بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء المجلس، بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة.





وقال المفتي في بيان له اليوم: "أتقدم بأسمى آيات التهنئة لكافة أعضاء مجلس النواب الكرام بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة"، مؤكدًا أن مصر لديها تاريخ برلماني عريق هو بمثابة نموذج فريد أسهم في استقرار الحياة النيابية وتحقيق مصالح الشعب المصري.





وتوجه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء إلى الله عز وجل، أن يوفق أعضاء البرلمان إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يعينهم على هذه المهمة الوطنية الجليلة.



