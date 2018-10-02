ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قميص الأهلي خالي من الإعلانات أمام وفاق سطيف

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:13 م
قميص الأهلي خالي من الإعلانات أمام وفاق سطيف
طباعة
علي نبوي
 
ظهر قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاليا من أي إعلانات أو رعاة وذلك خلال المباراة التي تجمعه بفريق بنادي وفاق سطيف الجزائري بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان شركة صلة السعودية قد فسخت تعاقدها مع النادي الأهلي والذي كان يمتد ل2022، جاء ذلك القرار بعد الهتاف المسيء من جانب جماهير الأهلي خلال مباراة حوريا كوناكري الغيني، بالدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.
المزيد عن: وفاق سطيف اليوم قميص الأهلي الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
2
x
17:30
1
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
2
x
18:55
0
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
1
x
18:55
2
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
0
x
21:00
2
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
1
x
21:00
1
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
0
x
21:00
0
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
0
x
21:00
0
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
1
x
21:00
0
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
1
x
21:00
0
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
1
x
17:15
0
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
1
x
18:00
0
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
1
x
21:00
0
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 9:40:25 PM