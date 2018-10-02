قميص الأهلي خالي من الإعلانات أمام وفاق سطيف

ظهر قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاليا من أي إعلانات أو رعاة وذلك خلال المباراة التي تجمعه بفريق بنادي وفاق سطيف الجزائري بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان شركة صلة السعودية قد فسخت تعاقدها مع النادي الأهلي والذي كان يمتد ل2022، جاء ذلك القرار بعد الهتاف المسيء من جانب جماهير الأهلي خلال مباراة حوريا كوناكري الغيني، بالدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.