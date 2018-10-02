يلا شوت مشاهده مباراه الاهلي ووفاق سطيف يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي كورة لايف

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الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:13 ممحمد الشيخ
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بطاقة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 2
معلق المباراة : علي محمد علي + حفيظ دراجي
الساعة : 9:00 مساءًا بتوقيت مصر
الساعة : 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية
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تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف :-
حراسة المرمي: محمد الشناوي ، الدفاع: أحمد فتحي - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - علي معلول، الوسط: حسام عاشور – هشام محمد- ناصر ماهر - إسلام محارب ، الهجوم: صلاح محسن - وليد أزارو.
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