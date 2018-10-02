الصحة: ارتفاع حصيلة مصابي التسمم إلى ٣٧ تلميذ في الدقهلية

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، إن مستشفى دكرنس العام استقبل منذ العاشرة صباح اليوم 37 من التلاميذ المصابين بنزلة معوية، إثر تناولهم ترمس من الباعة الجائلين أمام إحدى المدارس.



وأكد وكيل صحة الدقهلية أنه فور استقبال الحالات بمستشفى دكرنس العام، تم إجراء الإسعافات الأولية للحالات وأخذ عينات من غسيل المعدة وإرسالها إلى معامل المديرية والوزارة.



وانتقل وكيل صحة الدقهلية السكرتير المساعد اللواء أحمد رأفت وفريق من الإدارة العامة للطب الوقائي وفريق الإنتشار السريع،وفريق مراقبة الأغذية وصحة البيئة، لمتابعة الحالة الصحية للتلاميذ.



وتم الحصول على عينات من المواد الغذائية،ومصادر المياه بالمدرسة لإرسالها للمعامل، وأوضح وكيل الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وأن معظم الحالات بسيطة ومن المتوقع تحسن الحالات تمامًا مساء اليوم أو باكر صباح الغد.