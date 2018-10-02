عهد التميمي: تونس أول بلد عربي أزروها بعد الأسر (صور)





عبّرت عهد التميمي عن شكرها وامتنانها لمبادرة رئيس الجمهورية التونسية، مشيرة إلى أنّها الزيارة الأولى التي تقوم بها إلى بلد عربي بعد الإفراج عنها في 29 جويلية الماضي.





كما ثمنت عهد وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ونضالاته المشروعة لاسترداد كافة حقوقه.





و تجدر الإشارة، إلى أن تصريحات 'أيقونة' فلسطين جاءت إثر استقبالها و أفراد أسرتها، من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 بقصر قرطاج.