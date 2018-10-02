ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عهد التميمي: تونس أول بلد عربي أزروها بعد الأسر (صور)

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:10 م
عهد التميمي: تونس أول بلد عربي أزروها بعد الأسر (صور)
طباعة
مروى الجلاصي
 


عبّرت عهد التميمي عن شكرها وامتنانها لمبادرة رئيس الجمهورية التونسية، مشيرة إلى أنّها الزيارة الأولى التي تقوم بها إلى بلد عربي بعد الإفراج عنها في 29 جويلية الماضي.


كما ثمنت عهد وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ونضالاته المشروعة لاسترداد كافة حقوقه.


و تجدر الإشارة، إلى أن تصريحات 'أيقونة' فلسطين جاءت إثر استقبالها و أفراد أسرتها، من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 بقصر قرطاج.

عهد التميمي: تونس أول بلد عربي أزروها بعد الأسر (صور)
عهد التميمي: تونس أول بلد عربي أزروها بعد الأسر (صور)
عهد التميمي: تونس أول بلد عربي أزروها بعد الأسر (صور)
عهد التميمي: تونس أول بلد عربي أزروها بعد الأسر (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
2
x
17:30
1
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
2
x
18:55
0
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
1
x
18:55
2
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
0
x
21:00
2
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
1
x
21:00
1
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
0
x
21:00
0
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
0
x
21:00
0
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
1
x
21:00
0
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
1
x
21:00
0
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
1
x
17:15
0
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
1
x
18:00
0
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
1
x
21:00
0
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 9:40:25 PM