انطلق الان | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف الجزائري

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يخشى مسئولو الأهلي من عدم تحقيق الفوز في المباراة وبالتالي يتم توجيه اللوم للجهاز الفني والإدارة على خوض اللقاء بدون الدوليين المميزين والتفريط في 3 نقاط غالية في مشوار بطولة الدوري.





وتم تأجيل مباراة الأهلي والداخلية من الجولة السادسة من عمر الدوري المصري، بسبب ارتباط الأحمر بخوض دوري أبطال أفريقيا، وتقرر إقامتها اللقاء يوم 15 أكتوبر بعد إقناع الأهلي باللعب بدون الدوليين نظراً لكثرة المؤجلات، إلا أن الأهلي يدرس مطالبة اتحاد الكرة بتأجيل المباراة من جديد، خاصة أن الفريق ينافس على بطولة الدوري.





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