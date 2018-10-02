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السبسي: تكريم عهد التميمي هو اعتراف بعدالة القضية الفلسطينية (صور)‬

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:08 م
السبسي: تكريم عهد التميمي هو اعتراف بعدالة القضية الفلسطينية (صور)‬
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مروى الجلاصي
 

إستقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 بقصر قرطاج، الأسيرة الفلسطينية المحرّرة عهد التميمي رفقة أفراد عائلتها.

و قد أكّد رئيس الجمهورية أنّ دعوته للمناضلة عهد التميمي وتكريمها في تونس، هو تقدير لنضالات وتضحيات كبيرة لأجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني واعتراف متجدّد وثابت بعدالة القضية الفلسطينية وبمكانتها في وجدان الشعب التونسي.


كما أبرز السبسي مواقف تونس الداعمة والمساندة لهذه القضية، ووقوفها إلى جانب المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

السبسي: تكريم عهد التميمي هو اعتراف بعدالة القضية الفلسطينية (صور)‬
السبسي: تكريم عهد التميمي هو اعتراف بعدالة القضية الفلسطينية (صور)‬
السبسي: تكريم عهد التميمي هو اعتراف بعدالة القضية الفلسطينية (صور)‬
السبسي: تكريم عهد التميمي هو اعتراف بعدالة القضية الفلسطينية (صور)‬
السبسي: تكريم عهد التميمي هو اعتراف بعدالة القضية الفلسطينية (صور)‬
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