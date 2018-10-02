"الخدمات المالية" يتصدر تداولات الربع الثالث بـ 10.1 مليار جنيه

تصدر قطاع " الخدمات المالية " قائمة القطاعات الاكثر استحواذا في البورصة، خلال الثلاثة شهور ، بحجم تداول بلغ 3.6 مليار ورقه ماليه بقيمة التداول 10.1 مليار جنيه وتلاه قطاع " الأتصالات " بحجم تداول بلغ 2.52 مليار ورقة بقيمة 5 مليار جنيه.





وجاء قطاع " العقارات " ثالثا بحجم تداول 2.51 مليار ورقة مالية بقيمة 9.5 مليار جنيه وجاء رابعا قطاع " خدمات ومنتجات صناعية وسيارت " بحجم تداول بلغ 663.1 مليون ورقة مالية وبقيمة 3.8 مليار جنيه وجاء خامسا قطاع " السياحة والترفيه " بحجم تداول 629.6 مليون ورقه ماليه بقيمة 1.6 مليار جنيه.