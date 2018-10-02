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"الخدمات المالية" يتصدر تداولات الربع الثالث بـ 10.1 مليار جنيه

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:04 م
الخدمات المالية يتصدر تداولات الربع الثالث بـ 10.1 مليار جنيه
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نيفين سمير
 
تصدر قطاع " الخدمات المالية  " قائمة القطاعات الاكثر استحواذا في البورصة، خلال  الثلاثة شهور ، بحجم تداول بلغ  3.6   مليار ورقه ماليه بقيمة التداول 10.1 مليار جنيه وتلاه قطاع "  الأتصالات " بحجم تداول بلغ 2.52 مليار ورقة بقيمة 5 مليار جنيه.

وجاء قطاع " العقارات " ثالثا بحجم تداول 2.51 مليار ورقة مالية بقيمة 9.5 مليار جنيه وجاء رابعا قطاع " خدمات ومنتجات صناعية وسيارت " بحجم تداول بلغ 663.1 مليون ورقة مالية وبقيمة 3.8 مليار  جنيه وجاء خامسا قطاع "  السياحة والترفيه  " بحجم تداول  629.6 مليون ورقه ماليه  بقيمة 1.6 مليار جنيه.
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