عاجل.. تفاصيل زيارة "السيسي" المرتقبة إلى روسيا

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يورى أوشاكوف، أن موسكو تجرى مباحثات نشطة للتحضير لزيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لروسيا.





وقال أوشاكوف في تصريح للصحفيين اليوم: "يجرى حاليا التحضير بشكل نشط ودقيق لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أنه يمكنه تأكيد ذلك الآن ".





يُذكر أن وسائل إعلام روسية ذكرت فى وقت سابق بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيزور روسيا فى شهر أكتوبر الجاري.



