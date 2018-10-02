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عاجل.. تفاصيل زيارة "السيسي" المرتقبة إلى روسيا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:04 م
عاجل.. تفاصيل زيارة السيسي المرتقبة إلى روسيا
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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أ ش أ
 
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يورى أوشاكوف، أن موسكو تجرى مباحثات نشطة للتحضير لزيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لروسيا.

وقال أوشاكوف في تصريح للصحفيين اليوم: "يجرى حاليا التحضير بشكل نشط ودقيق لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أنه يمكنه تأكيد ذلك الآن ".

يُذكر أن وسائل إعلام روسية ذكرت فى وقت سابق بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيزور روسيا فى شهر أكتوبر الجاري.

المزيد عن: موسكو مصر عبد الفتاح السيسي روسيا السيسي
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