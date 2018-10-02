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وزيرة الصحة: الحملة القومية للكشف عن فيروس سي مبادرة تاريخية غير مسبوقة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:02 م
وزيرة الصحة: الحملة القومية للكشف عن فيروس سي مبادرة تاريخية غير مسبوقة
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رقية جمال
 
قالت الدكتورة هالة زايد، إن الحملة القومية للكشف على فيروس سي، والقضاء على الأمراض السارية مبادرة تاريخية غير مسبوقة في أي دولة.

وأضافت "زايد"، خلال حوارها مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الثلاثاء، أن 70% من وفيات مصر سببها هذه الأمراض السارية كفيروس سي وغير السارية مثل الضغط والسكر.

وتابعت، أن مبادرة الرئيس تم تجنيد الدولة بكافة مواردها وأجهزتها لإنجاحها، ونجاح هذه الحملة الحقيقي يكتمل بمشاركة المواطنين فيها.
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