الرأس المال السوقي للبورصة المصرية يتراجع بنسبة 12% خلال الربع الثالث





سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 804 مليار جنيه في نهاية الربع الحالي وذلك بإنخفاض عن الربع السابق بمقدار12%.





واستحوذت الأسهم على 65% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 34.9% خلال الربع الماضي.





والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 6.2 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 1.118.14 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



