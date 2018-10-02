عمرو عبدالحميد: لدينا ما هو أهم للمواطن من الحديث عن قرار إيقاف مرتضى منصور
الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:58 مهدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، من الشخصيات المثيرة للجدل بتصريحاته ومواقفه، مشيرًا إلى أن "هناك قرار من المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور مرتضى في جميع وسائل الإعلام".
وأضاف في برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد، أنه "نحن ننجر مجبرين للحديث عن قضايا هامشية مثل منع مرتضى منصور، وتركنا الموضوعات التي تهم المواطن مثل الغاز والمشروعات القومية، وتعمير الصحراء والمدن الجديدة، والطريق الدائري الإقليمي".
وأوضح أنه "لا نريد أن ننجر للمشاكل التي تفرض على الإعلام والمشاهد، ومنها حديثنا عن قرار منع مرتضى منصور، وإيقاف برنامج مدحت شلبي على قناة بيراميدز"، مشيرًا إلى أن "هناك ما هو أفيد وأهم للمواطن من الحديث عن قرار إيقاف مرتضى منصور".
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