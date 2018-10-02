أمير مرتضى: سنخوض مباراة السوبر المصري السعودي.. ومن الطبيعي تأجيل مبارياتنا
الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:34 مهاني عصام
أكد أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك أنهم سيخوضوا بشكل رسمي مباراة السوبر السعودي أمام الهلال يوم السبت القادم.
وأوضح أمير في تصريحات خاصة أن الاتحاد السعودي أخطر الزمالك وأخطر الاتحاد المصري لكرة القدم باللقاء.
وتابع "من الطبيعي أن يتم تأجيل كل المباريات الخاصة بالزمالك في بطولة الدوري لحين خوض لقاء السوبر مثلما يحدث مع الأهلي".
وواصل "إذا كان اتحاد الكرة بيأجل مباريات للزمالك عندما يلعب الأهلي في إفريقيا لكي لا تتأثر نسبة مشاهدة مباريات الأهلي".
وشدد على ثقته في لاعبي الفريق بتحقيق الفوز في تلك المواجهة والدفعة المعنوية الكبيرة بعد التأهل لدور الـ16 للبطولة العربية".
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