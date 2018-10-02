ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أمير مرتضى: سنخوض مباراة السوبر المصري السعودي.. ومن الطبيعي تأجيل مبارياتنا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:34 م
أمير مرتضى: سنخوض مباراة السوبر المصري السعودي.. ومن الطبيعي تأجيل مبارياتنا
طباعة
هاني عصام
 

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك أنهم سيخوضوا بشكل رسمي مباراة السوبر السعودي أمام الهلال يوم السبت القادم.


وأوضح أمير في تصريحات خاصة أن الاتحاد السعودي أخطر الزمالك وأخطر الاتحاد المصري لكرة القدم باللقاء.


وتابع "من الطبيعي أن يتم تأجيل كل المباريات الخاصة بالزمالك في بطولة الدوري لحين خوض لقاء السوبر مثلما يحدث مع الأهلي".


وواصل "إذا كان اتحاد الكرة بيأجل مباريات للزمالك عندما يلعب الأهلي في إفريقيا لكي لا تتأثر نسبة مشاهدة مباريات الأهلي".


وشدد على ثقته في لاعبي الفريق بتحقيق الفوز في تلك المواجهة والدفعة المعنوية الكبيرة بعد التأهل لدور الـ16 للبطولة العربية".

المزيد عن: لاهلي كورة رياضة الزمالك أمير مرتضى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
2
x
17:30
1
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
2
x
18:55
0
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
1
x
18:55
1
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
21:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
1
x
17:15
0
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
-
x
18:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 7:50:01 PM