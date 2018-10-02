أمير مرتضى: سنخوض مباراة السوبر المصري السعودي.. ومن الطبيعي تأجيل مبارياتنا

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك أنهم سيخوضوا بشكل رسمي مباراة السوبر السعودي أمام الهلال يوم السبت القادم.





وأوضح أمير في تصريحات خاصة أن الاتحاد السعودي أخطر الزمالك وأخطر الاتحاد المصري لكرة القدم باللقاء.





وتابع "من الطبيعي أن يتم تأجيل كل المباريات الخاصة بالزمالك في بطولة الدوري لحين خوض لقاء السوبر مثلما يحدث مع الأهلي".



