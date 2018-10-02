في ذكرى ميلاد ماجدة الخطيب.. دمرها الحب وقتلها المرض ودخلت السجن مرتين!

يصادف اليوم الثلاثاء ٢ أكتوبر، ذكرى ميلاد الممثلة الراحلة ماجدة الخطيب والتى ولدت عام ١٩٤٣ وأثرت بموهبتها السينما المصرية بعدد من الأعمال الخالدة جعلت ذكرها باقيًا على الألسان، وقدمت في السينما أكثر من 45 فيلماً سينمائياً، جسدت ماجدة الخطيب في البداية أدواراً ثانوية، إلا أنها تميزت بعد ذلك وقدمت أدوار مطلقة، من أبرزها فيلم البيت الملعون، ورحلت عن عالمنا فى 16 ديسمبر 2006.

شاركت في أكثر من 55 عملا منذ بداياتها الفنية وكان أول عمل شاركت بدور البطولة فيه فيلم دلال المصرية التي حصلت به على جائزة التمثيل الهرم الذهبي عام 1966، وقد حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني في فيلم التفاحة، وكان آخر عمل لها فيلم آخر الدنيا من بطولة نيللي كريم وقد سجنت عام 1985 جراء قضية مخدرات تورطت بها.

وفي السطور المقبلة يستعرض "الفجر الفني" تقريرا عن أبرز العلامات في مشوار ماجدة الخطيب الفني:

1- بدأت مسيرتها الفنية في عام ١٩٦٠، حيث كانت تبلغ السابعة عشر من عمرها آنذاك، بدور صغير في فيلم "حب ودلع" أعقبته بمشاركتها في فيلم "لحن السعادة" ثم توالت أفلامها في فترة الستينات من القرن العشرين، والتي كان من أشهرها فيلم "نصف ساعة زواج".

2- لفتت الأنظار إليها مع أول بطولة مطلقة لعبتها مع المخرج حسن الإمام في فيلم "دلال المصرية"، التي حصلت به على جائزة التمثيل الهرم الذهبي عام 1966، تلتها بطولات أفلام منها "لعبة كل يوم" و"شيء في صدري" و"شقة مفروشة" و"البعض يعيش مرتين".

3- اتجهت للإنتاج عام 1972 حيث أنتجت لنفسها فيلم "امتثال"، وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم "آخر الدنيا" عام ٢٠٠٦.

4- تعرضت للسجن مرتين أولهما عام 1982 حيث قضت مدة ثمانية أشهر في سجن الاحتياط على ذمة محاكمتها في تهمة قتل مواطن عن طريق الخطأ أثناء قيادتها سيارتها، وهي مخمورة. وحكمت عليها المحكمة بالسجن عام مع وقف التنفيذ وغرامة بلغت 5000 جنيه مصري، وثانيهما في عام 1985 عندما ألقي القبض عليها بتهمة تعاطي مخدرات حيث حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات.

5- ذكرت آمال بهنسي الشاذلي، والتي شغلت منصب رئيس الجهاز الاجتماعي بسجن النساء، أن ماجدة الخطيب قشرت أكثر من حوالي 30 جوالا من البصل طوال فترة تواجدها في السجن النساء، ولهذا السبب كانت تبكي كثيرًا بـ"دموع البصل".

6- قضت عقوبتها بسجن القناطر حتى أُفرج عنها ضمن ١٢٠ سجينًا بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.

7- فارقت ماجدة الحياة في السابع عشر من ديسمبر عام ٢٠٠٦ عن عمر ناهز 63 عاما بعد صراع مع المرض استمر حوالي شهر دخلت بسببه في غيبوبة لمدة أسبوعين تقريبا.