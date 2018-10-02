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برلماني: اعتراض الرئيس على قانون التجارب السريرية "سابقة ثانية" في التاريخ

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:29 م
برلماني: اعتراض الرئيس على قانون التجارب السريرية سابقة ثانية في التاريخ
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كساب أحمد
 

قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إعادة رئيس الجمهورية قانون التجارب السريرية مرة أخرى لمجلس النواب، لتعديله هي السابقة الثانية في تاريخ البرلمانات المصرية التي يقوم فيها الرئيس بذلك. 

وأضاف "مرشد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن القانون سيحال إلى اللجنة العامة؛ لإعادة النظر في المواد المتحفظ عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة القانون لتعديله، لأن ذلك يدل على اهتمام الرئيس بالمريض والباحث على حد سواء. 

المزيد عن: مصر مجلس النواب قانون التجارب السريرية برلماني
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