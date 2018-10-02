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لايف hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو كورة | يلا شوت | كول كورة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:27 م
لايف hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو كورة | يلا شوت | كول كورة
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الفجر الرياضي
 

لايف hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو كورة | يلا شوت | كول كورة يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على ملعب فيب أرينا والذي يستضيف مواجهة ريال مدريد أمام سسكا موسكو اليوم الثلاثاء 2-10-2018 ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

 

وكان ريال مدريد قد تعرّض لخسارة مذلة أمام إشبيلية 0-3، ثم تعادل مع أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة الإسبانية بدون أهداف على أرضه ما أبقاه خلفه منافسه التقليدي متصدر لائحة الترتيب برشلونة بفارق الأهداف ولكل منهما 14 نقطة.

 

معلومات عن المباراة:

سيقود الويلزي جاريث بيل هجوم الفريق الملكي في المباراة بعد تعافيه من الإصابة لتي لحقت به في فخذه خلال دربي مدريد.

 

ويسعى ريال مدريد حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية تعويض الإخفاق المحلي في المرحلتين الماضيتين والعودة إلى سكة الانتصارات حينما يحل ضيفاً على سسكا موسكو الروسي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث ستنقل المباراة لكم مباشرة وحصرياً مساء الثلاثاء 2 سبتمبر في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

 

موقف الفريقين:

يتنافس الفريقان في المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا 2018-2019، وفي الجولة الأولى من دور المجموعات فاز ريال مدريد على روما المنافس الأكبر على إحدى بطاقتي العبور بثلاثيةٍ نظيفة، أما سسكا موسكو فقد تعادل مع فيكتوريا بلزن بهدفين لكلٍ منهما.


موعد المباراة والقناة الناقلة:

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 2-10-2018 بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.


ويحمل فريق ريال مدريد رقم قياسى ببطولة دورى أبطال أوروبا بعد الفوز بها مواسم 2016 و2017 و2018 على التوالى.


وكان الاتحاد الاوروبي قد كلف الرومانى أوفيديو هاتيجان بإدارة مباراة  ريال مدريد وسيسكا موسكو المقرر إقامتها بعد غد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - كيلور نافاس - كيكو كاسيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - خيسوس فاييخو - رافائيل فاران - ناتشو - ألفارو أودريوزولا - ريجيليون.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - ماركوس ليورنتي - ماركو أسينسيو - داني سيبايوس.

خط الهجوم: ماريانو دياز - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور.



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