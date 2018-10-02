السد القطري يسقط أمام بيرسيبوليس الإيراني بذهاب نصف نهائي أبطال آسيا

فاز نادي بيرسيبوليس الإيراني خارج ملعبه على السد القطري 1-0 يوم الثلاثاء على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2018.





وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 86 عندما خطف بيرسيبوليس هدف الفوز الثاني عبر ضربة جزاء نفذها علي عليبور.





وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 23 تشرين الأول/أكتوبر على ستاد آزادي في طهران.





ويلتقي في المواجهة الثانية ضمن الدور قبل النهائي كاشيما انتليرز اليابان وسوون سامسونغ بلو وينغز الكوري الجنوبي.









ويشار إلى أن مباراتي الدور النهائي تقامان يومي 3 و10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.









وكان السد حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف بيرسيبوليس، مقابل 10 نقاط لناساف الأوزبكي ولا شيء للوصل الإماراتي، ثم تغلب في دور الـ16 على الأهلي السعودي بواقع 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في ربع النهائي على الاستقلال الإيراني بواقع 5-3 في مجموع المباراتين.









من جهته تصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، ثم فاز في دور الـ16 على الجزيرة الإماراتي بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادل الفريقين 4-4 في مجموع المباراتين، وفاز في ربع النهائي على الدحيل القطري 3-2 في مجموع المباراتين.









وشهدت مباراتي الفريقين خلال دور المجموعات فوز السد في الجولة الثانية بنتيجة 3-1 في الدوحة، في حين فاز بيرسيبوليس في الجولة السادسة والأخيرة بنتيجة 1-0 في طهران.