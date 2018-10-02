الصحة العالمية تطلق حملة ثانية من التلقيح ضد الكوليرا باليمن

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها تساعد السلطات اليمينية في الحملة الثانية من التلقيح ضد الكوليرا في ثلاث محافظات ينتشر فيها هذا الوباء مع ازدياد حالات الإصابة به في أنحاء البلد الذي تمزقه الحرب.







وتوفي أكثر من 2500 شخص بسبب المرض الذي ينتقل بواسطة المياه منذ بدء أسوأ انتشار في تاريخ اليمن في أبريل2017، فيما يشتبه في إصابة نحو مليون شخص في البلاد.







ويشكل الأطفال تحت سن الخامسة نحو ثلث جميع الحالات المشتبه بها.







وبدا أن انتشار وباء الكوليرا انخفض لفترة وجيزة، إلا أن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جساريفيتش حذر من موجة جديدة.







وقال: "منذ يونيو نشهد زيادة في عدد حالات الكوليرا في اليمن، وهذه الزيادة أصبحت أكثر أهمية خلال الأسابيع الثلاث الماضية".







وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام سجلت اليمن نحو 155 ألف حالة يشتبه بأنها كوليرا، توفي منها 197 شخصاً.







ولكن في الأسبوع الأخير من أغسطس وحده تم تسجيل 9425 حالة كوليرا مشتبه بها، وبعد أسبوع ارتفع عدد الحالات المشتبه بها إلى 11478 حالة، بحسب المنظمة.









وحذرت المنظمة من أن اليمن يواجه ثالث موجة لانتشار الكوليرا لأن أمطار الخريف تزيد من خطر الإصابة بالوباء.