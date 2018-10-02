مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف (شاهد بدون تقطيع) | مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر

يشهد ملعب السلام، في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 2-10-2018، مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تنقلها "الوطن" في بث مباشر.





وسيتم نقل المباراة عبر قناتي النيل للرياضة والثانية على التردد الأرضي، بينما ستنقل قناة بي إن سبورت HD2، المباراة على البث الفضائي.





وسيتولى أمر التعليق على المباراة في قناة بي إن سبورت، المصري علي محمد علي على الصوتية الأولى، والجزائؤي حفيظ دراجي على الصوتية الثانية.





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