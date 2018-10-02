البن الأخضر وفوائده الصحية للجسم

حبوب البن الأخضر يوجد بها حمض الكلوروجينيك، وإذا قمنا بتحميص البن سيقل هذا الحمض وتقل فوائده، فهو ما يجعل البن الأخضر مفيد جدا وفقا لدراسات أثبتها العديد من الباحثين.





وهذا الحمض له تأثيرات مضادة للأكسدة، ويخفّض ضغط الدم، ويساعد في إنقاص الوزن، وقد يؤثر استهلاك القهوة الخضراء إيجابًا على كيفية امتصاص الجسم للكربوهيدرات، إضافة إلى أنه يضبط مستويات السكر في الدم، ومن فوائد البن الأخضر الصحية للجسم:-





يعزز الأيض "عملية الاستقلاب"

حمض الكلوروجينيك المتوفر في القهوة الخضراء يمتاز بخاصية تعزيز الأيض بشكل كبير، حيث يرفع معدل الاستقلاب الأساسي (BMR) في الجسم إلى حد كبير، مما يقلل من الإفراط في إخراج الجلوكوز من الكبد إلى الدم، ثم يبدأ الجسم في حرق الدهون الزائدة المخزنة في الخلايا الدهنية لتلبية متطلبات الجلوكوز.





يحافظ على صحة القلب

يؤدي تراكم الكوليسترول السيئ ( LDL) في الجسم إلى تضييق الشرايين، وتحدث حالة تعرف باسم تصلب الشرايين، حيث تتشكل اللويحات التي تحدّ من تدفق الدم، وبالتالي الكوليسترول السيء يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، وشرب القهوة الخضراء يعمل على التقليل من الكولسترول السيئ بسبب وجود حمض الكلوروجينيك، وبالتالي يقال أنه مفيد للقلب.





تطهير الجسم من السموم

بما أن حبوب البن الأخضر خام وغير معالج، فهي تحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة الضارة من مهاجمة الجسم، كما أنه يساعد في إزالة السموم الطبيعية عن طريق تطهير الكبد والقضاء على السموم والدهون غير الضرورية من الجسم.





يقمع الشهية

من يحاول إنقاص وزنه ولكنه لا يستطيع ذلك بسبب المعاناة من آلام الجوع بشكل مستمر، فإن القهوة الخضراء تقوم بالمساعدة على إنقاص الوزن من خلال الحد من الشهية، وشرب القهوة الخضراء تساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة في الطعام غير المرغوب فيه، وتمنع من الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي تساعد في فقدان الوزن، ذلك أن حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة الخضراء يعمل كمثبط طبيعي للشهية.





يضبط مستويات السكر في الدم