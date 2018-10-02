شوقي علام: سنقضي على إفتاء الإرهاب في مؤتمر دور الإفتاء الرابع

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن أهم المشروعات التي يتبناها المؤتمر الرابع لدور الإفتاء في العالم، قائلًا: "نطرح العديد من البرامج، وفي إطار تجديد الفتوى نقترح عمل ميثاق إفتائي تلتزم به دول العالم".









وأضاف "علام"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء،: "قمنا بمسح شامل على الفتاوى الصادرة في العالم سواء في العالم العربي أو الإسلامي"، مشيرا إلى أن مناهج الفتوى لها ورش عمل مستقلة؛ متابعًا: "كل هذا سيتم عرضه ومناقشته في المؤتمر حتى نصل إلى حقيقة إفتائية صحيحة، ونقضي على الفوضى والإفتاء الإرهابي".



