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هبة عبدالغني: تقديمي لشخصية العمة كحلة في "الأب الروحي" تحدي بالنسبة لي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:54 م
هبة عبدالغني: تقديمي لشخصية العمة كحلة في الأب الروحي تحدي بالنسبة لي
هبة عبدالغني
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أحمد رمضان متولي
 

 أثارت الفنانة هبة عبدالغني، في سياق استكمال عرض باقي حلقات الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" الجدل من جديد بشخصية العمه كحله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وطرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل الصراع بين قبيلة ابو نصير و عائلة العطار بسبب ما تم في أولي حلقات المسلسل في عرضه الجديد، وبعد أن اشتبه علي العمة كحله في حادثة موت الشيخ ابو نصير "جمال عبد الناصر" ان سليم العطار" أحمد عبد العزيز" هو من قتله.

 

وأكدت هبة في هذا الإطار سعادتها بالنجاح الكبير الذي لا تزال تحصده عن شخصية " العمة كحلة" وأنها تعتبرها بمثابة تحدي شخصي بالنسبة لها مؤكدة أنها قد استفزتها لتقديمها منذ عرضها عليها رغم صعوبتها خاصة أنها جديدة تماما عليها ولم تقدمها من قبل.

 

يشار إلي أن الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحى"، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم سوسن بدر وأحمد عبد العزيز و محمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسنى وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وجمال عبد الناصر وعزت أبو عوف ومحمد التاجى وإيهاب فهمي إيمان أبو طالب  ودنيا عبد العزيز ووفاء سالم، ومحمد عز ميرهان حسين، عايدة رياض، محمد عادل كارولين عزمي، كيرا الصباح ، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، للمخرج تامر حمزة.

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