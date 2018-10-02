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أسطورة الجاز هيربي هانكوك يحيي حفلين في الكويت

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:50 م
أسطورة الجاز هيربي هانكوك يحيي حفلين في الكويت
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الفجر الفني
 
يستعد أسطورة الجاز العالمي هيربي هانكوك، للسفر إلى الكويت، لإحياء حفلين موسيقيين ضخمين، على مسرح مركز الشيخ جابر الثقافي يومي الجمعة والسبت 5 و6 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفلات فى الثامنة والنصف مساءً، ويقدم خلاله "هانكوك" باقة من أروع معزوفاته العالمية التى تتنوع ما بين الجاز الكلاسيكي والحديث، وموسيقى الفيوجن، والفنك.

يذكر أن هيربى هانكوك واحد من أشهر نجوم الموسيقى الأمريكية خلال القرن العشرين وإحدى أيقونات موسيقى الجاز وامتدت مسيرة هانكوك نحو 50 عامًا، وما زال في أواخر السبعين من عمره يبهر الملايين حول العالم بموسيقاه وأغنياته.
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