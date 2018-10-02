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الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشرHD نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بدون تقطيع

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:48 م
الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشرHD نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بدون تقطيع
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الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشرHD نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بدون تقطيع


كان الأهلي صعد كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، والتي كانت تضم معه الترجي التونسي صاحب الوصافة وكلًا من كامبالا سيتي وتاونشيب رولرز, ينتظر كل محبي المارد الاحمر علي مستوي العالم وخصوصا المصريين في جميع انحاء الارض مباراة عربية ناريه تجمع بين الاهلي ووفاق سطيف في اياب دور نصف نهائي من البطولة الافريقية التي تقام في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت القاهرة (مصر) و10:00 بتوقيت مكه المكرمة (السعودية).

ويواجه الأهلي نظيره فريق وفاق سطيف اليوم الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يخوض الفريقان لقاء العودة يوم 23 من الشهر الجاري في الجزائر الشقيق.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد فريق وفاق سطيف اليوم الثلاثاء 2-10-2018 من خلال الرابط التالي عبر الفجر الرياضي:

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