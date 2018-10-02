70 ألف شخصا يفرون من العنف العرقى فى أثيوبيا

أفادت وكالة رويترز، اليوم، بأنّ أكثر من 70 ألف شخص فروا من العنف العرقى في غرب أثيوبيا، فى إطار اندلاع الاضطرابات التي عززت الضغوط على رئيس الوزراء الإصلاحي "آبي أحمد".

وقال سكان في منطقة بينيشانجول-جوموز، إن أعمال العنف اندلعت يوم الجمعة بعد مقتل أربعة مسؤولين محليين خلال زيارة لمنطقة أوروميا المجاورة.

وقال سكان طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن أفراد من جماعات أخرى هاجموا أورومو العرقية الذين يعيشون في بينيشانجول-جوموز، وفر العديد منهم إلى أوروميا.

وذكرت إدارة منطقة أوروميا يوم الثلاثاء إن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم تجاوز 70 ألفًا.

واضطر قرابة مليون شخص على ترك منازلهم في جنوب إثيوبيا منذ اندلاع الاشتباكات هناك في أبريل، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة.