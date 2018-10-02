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باليه "كارمن وتانجو" يواصل تحضيراته النهائية بالأوبرا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:44 م
باليه كارمن وتانجو يواصل تحضيراته النهائية بالأوبرا
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أحمد رمضان متولي
 
تواصل فرقة باليه أوبرا القاهرة، التحضيرات النهائية لباليه "كارمن وتانجو"، استعدادًا لانطلاق أولى حفلاتها فى موسمها الجديد تحت إشراف مديرها الفني أرمنيا كامل، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو الإيطالي ستيفانو سالفتورى، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة عرض باليه "كارمن وتانجو" لمدة ثلاثة أيام متتالية، أي تستمر حتى الجمعة المقبل الموافق 5 أكتوبر الجاري.

تدور قصة باليه "كارمن" والتى ألف موسيقاها جورج بيزيه فى مدينة أشبيليه عام 1830، حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التى تسعى لإيقاع الرجال، حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها وقاده هذا الحب الجارف إلى ساحة الإعدام.

أما موسقى باليه "تانجو" للموسيقار استوربياتسولا وليروى اندرسون ويضم مجموعة من المشاهد التي تجمع الباليه الكلاسيكى والحديث مع رقصات التانجو المستلهمة من طبيعة وتاريخ العاصمة الأرجنتينية بيونيس إيرس الساحرة لتشكل مزيجًا فنيًا مبتكرًا.

ويقوم ببطولة العرض نجوم فرقة بالية اوبرا القاهرة وهم أحمد يحيى، سحر حلمي، هاني حسن، ممدوح حسن، محمد حامد، انجا، شوكو، لمياء زايد، كاتي، كاترينا ايفانوفا، مانويلا، محمد فضلون وفالانتينا.

وصمم الرقصات خوزيه بيريز والمناظروالملابس لمانويلا سيسرى، تنفيذ محمد الغرباوي، وتصميم الإضاءة ياسر شعلان.
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