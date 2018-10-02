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على الطريقة الآسيوية.. جربي وصفة جمبري بالبروكلي اللذيذة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:44 م
على الطريقة الآسيوية.. جربي وصفة جمبري بالبروكلي اللذيذة
أرشيفية
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المقادير:

زيت الزيتون: ملعقة كبيرة
الجمبري: 500 جرامًا "مقشر ومنظف متوسط الحجم"
البروكولي: 500 جرامًا "مقطع زهرات صغيرة"
السمسم: ملعقة كبيرة
الصويا صوص: 3 ملاعق كبيرة "للصوص"
اويستر صوص: ملعقتان كبيرتان "للصوص"
خل الأرز: ملعقة كبيرة "للصوص"
السكر البني: ملعقة كبيرة "للصوص"
الزنجبيل: ملعقة كبيرة "طازج مفروم - للصوص"
الثوم: فصّان "مهروس - للصوص"
زيت السمسم: ملعقة صغيرة "للصوص"
النشاء: ملعقة صغيرة "للصوص"


طريقة التحضير:

1- اخلطي الصويا صوص والأويستر صوص وخل الأرز والسكر البني والزنجبيل والثوم وزيت السمسم والنشا في وعاء واتركيه جانباً.

2- سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على النار وأضيفي الجمبري وقلبيه لمدة 3 دقائق.

3- أضيفي البروكلي وحركي لمدة 3 دقائق إضافية.

4- أضيفي خليط الصوص للدجاج والبروكلي واتركيه على النار لمدة دقيقتين حتى تتكاثف الصلصة.

5- اسكبيه في الطبق وانثري السمسم والبصل الأخضر وقدميه ساخناً.
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