مجانا.. شاهد مباراة الترجي الآن دوري أبطال أفريقيا | رابط HD نقل مباراة الترجي وأول أغسطس مباشر مجاناً

إذا كنت من متابعي فريق الترجي التونسي فأنت على موعد لمباراة الترجي التونسي وبريميرو دي اوجوستو عبر موقع الفجر الرياضي. مشاهدة بدون تقطيع جودة مميزة.

















الترجي يخوض لقاء اليوم أمام أول أغسطس بالعزيمة والإصرار:





ولم يتأهل الفريق التونسي إلى الدور النهائي لهذه المسابقة الإفريقية منذ نسخة 2012، والتي خسرها أمام الأهلي المصري، بعد تعادل في القاهرة (1-1)، وهزيمة في تونس (1-2).





مهمة الترجي لن تكون سهلة أمام الفريق الأنجولي الذي أزاح أحد عمالقة إفريقيا، تيبي مازيمبي، في الدور ربع النهائي.

معلومات عن مباراة الترجي وأول أغسطس الانجولي والقنوات الناقلة:

مشاهدة مباراة الترجي وأغوستو مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن الترجي يدخل بمعنويات عالية، إذ لم يخسر منذ قرابة شهر ونصف.





مباراة الترجي وأغوستو يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTSوضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2 باللغة العربية في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الترجي :

استقر خالد بن يحيي المدير الفني لفريق الترجي على تشكيلة فريقه لمباراة اليوم، رامي الجريدي في حراسة المرمى، سامح الدربالي، أيمن بن محمد، شمس الدين الذوادي، خليل شمام في الدفاع، وفرانك كوم، فوسيني كوليبالي، غيلان الشعلالي، أنيس البدري في الوسط، وفي الهجوم يوسف البلايلي، طه ياسين الخنيسي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم الثلاثاء 2-10-2018 بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناةbeIN SPORTS

وكان النادي الترجي قد تأهلي لدور نصف النهائي بعد تخطي عقبة النجم الساحلي بنتيجة المباراتين 3-1 في حين تفوق دي اوجوستو على مازيمبي خلال لقاءين الذهاب والإياب 1-1، حيث استفاد من الهدف خارج أرضه.

ويسعى الفريق التونسي لمواصلة المشوار نحو اللقب الذي غاب عنه منذ فترة طويلة، وستكون المواجهة في نصف النهائي صعبة أمام دي اوجوستو.

وستكون مباراة الترجي ضد دي اوجوستو في دوري الأبطال مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة "بي إن سبورت 2 HD" الرياضية القطرية وسيعلق عليها : رؤوف خليف.





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباراة لمباراة الترجي التونسي وبريميرو دي اوجوستو عبر موقع الفجر الرياضي.

