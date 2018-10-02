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خوفًا من الأندية الإنجليزية.. بروسيا دورتموند يجدد عقد سانشو حتى 2022

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:49 م
خوفًا من الأندية الإنجليزية.. بروسيا دورتموند يجدد عقد سانشو حتى 2022
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منى العوضي
 

أعلن نادي بروسيا دورتموند، رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد الجناح الإنجليزي جادون سانشو، حتى 20 يونيو 2022 وذلك خوفًا من أعين الأندية الإنجليزية التي تحاول خطف اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا.

وأكد المدير الرياضي للنادي أن التجديد جاء بناءًا على التطور الإيجابي لمستوى سانشو الذي جاء لبروسيا قبل عام من مانشستر سيتي، وتتابعه الأندية الآن بعد تألقه اللافت للأنظار في الفترة الأخيرة.

لعب سانشو مع بروسيا 18 مباراة في الدوري الألماني وواحدة في دوري أبطال أوروبا وآخرى في كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وساهم سانشو في الدوري مع دورتموند في 7 أهداف (هدف - 6 أسيست)، وقال جادون عقب تجديد عقده: "هنا يمكنني تطوير مستوايا، أنا سعيد وراضٍ للغاية وفخور بأن أكون جزءًا من هذا الفريق، هذا شيء رائع جدًا".

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