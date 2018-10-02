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عاجل.. مشاهدة مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو بث مباشر 2-10-2018 دوري أبطال أفريقيا (شاهد الترجي الآن)

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:47 م
عاجل.. مشاهدة مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو بث مباشر 2-10-2018 دوري أبطال أفريقيا (شاهد الترجي الآن)
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تعرف علي موعد مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2
معلق المباراة : رؤوف خليف
الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية


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