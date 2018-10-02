محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد مدني بالعريش



وقال شاروبيم أنا أبنكم وزملائه كل في موقعه يقدمون أروع صور التضحية والفداء من اجل ان نعيش نحن في أمن وسلام، وأضاف أن الشعب المصري كله يقدر تضحيات القوات المسلحة والشرطة التي تقدم كل يوم شهداء جدد ومصابين.



وقال المحافظ اننا جميعا أباء وابناء نقف معكم انتم اسرة الرجل الذي ضحي بروحه فداء لوطننا الغالي مصر، كما قال شاروبيم إن الارهاب الجبان الذي حصد روح الشهيد لن يوقف مسيرة التقدم في مصر ولم ولن يرهبنا.

قدم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهليه بزيارة لقرية ميت ابوالحسين مركز اجا وذلك لتقديم العزاء لأسرة الشهيد محمد عاطف الغريب مدير الشئون الأدارية بقسم شرطة رابع العريش، والذي استشهد يوم السبت الماضي ليلا امام منزله بالعريش اثناء ذهابه لتأدية عمله وتم دفنه يوم الاحد بمسقط رأسه بقرية ميت ابوالحسين.والتقي المحافظ بوالدة الشهيد واشقائه وزوجته وابنائه الثلاثه واستمع الدكتور شاروبيم الي مطالب الأسرة والتي جائت كرغبة منهم في اطلاق اسمه علي احدي مدارس القرية ووعد بتلبية هذه الرغبة فورًا.