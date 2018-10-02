تعرف على إيرادات Mission Impossible– Fallout لـ توم كروز بعد شهرين

حقق فيلم Mission: Impossible – Fallout إيرادات وصلت لـ 789 مليونا و890 ألفا و552 دولارا أمريكيا بعد مرور شهرين على طرحه يوم 27 يوليو الماضي بالسينمات الأمريكية والعالمية.





وقام كروز بجولة عالمية في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية من أجل الترويج للجزء السادس من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة، برفقة فريق عمل الفيلم منهم الممثل الأمريكي هنري كافيل الذي كان دوره محوريا خلال الفيلم.





Fallout تدور أحداثه حول حل وحدة المهام المستحيلة (IMF) فيجد العميل إيثان هانت (توم كروز) نفسه بمفرده، بينما يواجه فريقه شبكة خاصة من العملاء ذوي المهارات العالية تحمل اسم النقابة، حيث تضم أفرادًا على أعلى تدريب يسعون لتكوين نظام عالمي جديد أيًا كان الثمن، عبر سلسلة متصاعدة من الهجمات الإرهابية.





ويجمع إيثان فريقًا ويوحد قواه مع العميلة السابقة إلسا فاوست (ريبيكا فيرجسون) بعد أن تبرأت منها الاستخبارات البريطانية، رغم إنها قد تكون جزءًا من تلك المجموعة المارقة، ليواجه هذا الفريق أكثر مهمة مستحيلة له على الإطلاق.