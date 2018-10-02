ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على إيرادات Mission Impossible– Fallout لـ توم كروز بعد شهرين

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:41 م
تعرف على إيرادات Mission Impossible– Fallout لـ توم كروز بعد شهرين
توم كروز
طباعة
الفجر الفني
 
حقق فيلم Mission: Impossible – Fallout إيرادات وصلت لـ 789 مليونا و890 ألفا و552 دولارا أمريكيا بعد مرور شهرين على طرحه يوم 27 يوليو الماضي بالسينمات الأمريكية والعالمية. 

وقام كروز بجولة عالمية في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية من أجل الترويج للجزء السادس من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة، برفقة فريق عمل الفيلم منهم الممثل الأمريكي هنري كافيل الذي كان دوره محوريا خلال الفيلم. 

Fallout تدور أحداثه حول حل وحدة المهام المستحيلة (IMF) فيجد العميل إيثان هانت (توم كروز) نفسه بمفرده، بينما يواجه فريقه شبكة خاصة من العملاء ذوي المهارات العالية تحمل اسم النقابة، حيث تضم أفرادًا على أعلى تدريب يسعون لتكوين نظام عالمي جديد أيًا كان الثمن، عبر سلسلة متصاعدة من الهجمات الإرهابية. 

ويجمع إيثان فريقًا ويوحد قواه مع العميلة السابقة إلسا فاوست (ريبيكا فيرجسون) بعد أن تبرأت منها الاستخبارات البريطانية، رغم إنها قد تكون جزءًا من تلك المجموعة المارقة، ليواجه هذا الفريق أكثر مهمة مستحيلة له على الإطلاق.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
18:55
-
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
18:55
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
21:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
-
x
17:15
-
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
-
x
18:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 6:10:02 PM