أمريكا تهدد بتدمير منظومة الصواريخ الروسية السرية

قالت مبعوثة واشنطن لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الثلاثاء، إنّه يتعين على روسيا وقف التطوير السرى لنظم صواريخ كروز المحظورة أو مواجهة تدميرها من قبل الولايات المتحدة قبل أن تصبح جاهزة للاستخدام.





وتعتقد الولايات المتحدة أن روسيا تطور منظومة صواريخ أرضية فى خرق لمعاهدة الحرب الباردة التي قد تسمح لروسيا بشن ضربة نووية على أوروبا في وقت قصير، لكن موسكو نفت مراراً أيّ انتهاك من هذا القبيل.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الناتو "كاي بيلى هوتشيسون" إنّ واشنطن لا زالت ملتزمة بحل دبلوماسى، ولكنها مستعدة للنظر فى ضربة عسكرية إذا استمر التطوير الروسي للنظام المتوسط المدى.

وأضافت في مؤتمر صحفي "في تلك المرحلة سننظر في قدرة اجتثاث صاروخ روسي يمكن أن يضرب أي من بلادنا"، كما تابعت أنّ الإجراءات المضادة (من قبل الولايات المتحدة) ستكون تدمير الصواريخ التي تطورها روسيا في انتهاك للمعاهدة، لافتة إلى أنهم على علم بذلك.